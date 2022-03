Ucraina, le armi termobariche

Senza verità certe, concentriamoci sulla tipologia di offesa. Si tratta di armi da utilizzare con accuratezza perché non dovrebbero interessare i civili. In particolare i missili termobarici sfruttano l'ossigeno presente nell'aria per generare esplosioni ad alta temperatura. I missili sono conosciuti anche come bomba a vuoto, realizzata con combustibile (idrocarburi) e parti metalliche. La detonazione - in due fasi - è violentissima per via della reazione chimica tra idrocarburi e l'ossigeno atmosferico che si forma e penetra in ogni dove prima di essere innescata. Una bomba letale per chi si trova nel breve raggio, che interessa gli organi interni, e devastante per qualsiasi cosa si trovi nella traiettoria dell'onda d'urto.

Quanto agli avvistamenti, il corrispondente della Cnn Frederik Pleitgen, lo scorso 26 febbraio, ha postato su Twitter un video di un camion militare russo mentre si dirigeva in direzione del confine ucraino con a bordo un sistema T0S-1 in grado di lanciare missili termobarici.