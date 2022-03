L'Università di Cambridge propone un piano di pace "equilibrato"

Da uno studio elaborato da un esperto di diritto internazionale, della prestigiosa università britannica di Cambridge, un piano di pace definito "finemente equilibrato", nel quale le regioni separatiste contese del Donbass godano di maggiore autogoverno pur rimanendo formalmente ucraine, e con il quale si concordi su di un tacito "status quo" per la Crimea assieme al riconoscimento dei diritti per le minoranze. E' il nucleo della proposta elaborata da Marc Weller, professore di diritto internazionale all'Università di Cambridge e noto esperto legale, con una expertise specifica sul tema: dalla sua l'aver svolto già funzioni di mediatore in una vasta gamma di conflitti per le Nazioni Unite ed altre istituzioni, tra cui Kosovo, Siria, Yemen e l'occupazione della Transnistria da parte della Russia.