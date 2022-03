Zelensky, possibile la sua apparizione agli Oscar

Zelensky agli Oscar. Una notizia, ancora da confermare, che fa fare un doppio salto sulla sedia. Partiamo dai fatti.

La fonte è il New York Post, secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe in trattative con l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences per fare un'apparizione video durante la trasmissione di domenica notte degli Oscar. L'incertezza non sembra essere quella delle bombe che piovono sulle città ucraine, quanto una questione di opportunità che solleva l'Academy. Si chiedono gli organizzatori se la famosa notte di conferimento degli Oscar non debba rimanere una cerimonia “apolitica”, o possa invece diventare un nuovo palcoscenico per affrontare un tema delicato come quello dell'invasione russa in Ucraina. L'Abc, il network americano che trasmette la serata, è favorevole. Del resto, dice l'Abc, cosa ci sarebbe di male ad avere agli Oscar l'intervento di un presidente che era prima anche un attore. Ma è proprio questa verità inconfutabile a stridere nella nostra mente. Chi in questo mese ha voluto, con intenti denigratori, sminuire la figura di Zelensky, ha sempre ricordato il suo passato da attore, per giunta un comico, adesso chiamato a gestire quanto di più drammatico ci sia, una guerra. E adesso, per ironia della sorte, avviene il contrappasso. Sarebbe proprio Zelensky a mettersi nella condizione di proporsi nella veste di presidente in un contesto che si addice assai di più ai panni che vestiva in precedenza.