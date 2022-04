I militari russi alzano la bandiera sovietica su Kherson

Con le forze militari russe che hanno ormai conquistato la città di Kherson, nella città del Sud dell'Ucraina si sono visti soldati russi sollevare una bandiera particolare, non quella russa ma la bandiera dell'Armata rossa della seconda guerra mondiale appartenente alla 150esima divisione fucilieri. Una bandiera che rappresenta la vittoria dei russi contro i nazisti nell'ultimo conflitto bellico mondiale.

Kherson è attualmente l'unico tra i grandi centri ucraini a essere entrato completamente in possesso dei russi. Sui social molti si sono interrogati sul significato di un simile gesto revanscista, interpretandolo come il segno da parte dei russi, di voler conquistare non solo la parte orientale dell'Ucraina ma tutto il Paese.

A Henichesk, città ucraina occupata dalla Russia sul Mare d'Azov, sempre nella provincia di Kherson, anch'essa in mani russe è ritornata la statua di Lenin, davanti all'edificio del governo locale, che era stata abbattuta il 16 luglio 2015 nell'ambito della campagna di eliminazione delle vestigia dell'era sovietica nel Paese. Lo riporta la Cnn.