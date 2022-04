L'Anpi: "Al corteo del 25 aprile senza bandiere della Nato, il riarmo di Kiev è una catastrofe"

Polemiche in vista del prossimo 25 Aprile, anniversario della liberazione, tra l'Anpi, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e la Brigata Ebraica che ha dichiarato di "sfilare nel corteo con le bandiere della Nato". Gianfranco Pagliarulo, presidente Anpi: "In questa circostanza bisogna parlare di pace e la Nato, non mi sembra essere un organo di pace e - ha aggiunto - la resistenza di Kiev non può essere paragonata a quella italiana".

Il corteo per la prossima festa della liberazione si preannuncia essere un altro corteo delle polemiche, come è avvenuto già altre volte a Roma, da quando cioè la comunità ebraica - insofferente nei confronti della rappresentanza palestinese, e reduce da diverse contestazioni di piazza - ha deciso di farsi da parte e lasciare le celebrazioni esclusivamente nelle mani dei partigiani.

Quest'anno però, sull'Anpi piovono anche le critiche che si sono sviluppate riguardo il conflitto russo-ucrino, da chi ha considerato troppo tiepida la condanna nei confronti dell'invasione russa (e in particolare sull'eccidio di Bucha).