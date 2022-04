Aperitivo? Se è con gli amici abbassiamo difese e mascherine

Quando siamo con gli amici tendiamo ad abbassare le difese e, di conseguenza, le mascherine. Tanto più se abbiamo idee conservatrici.

Secondo una ricerca spagnola pubblicata dall’American Psychological Association condotta dal dipartimento di marketing dell'Universidad Carlos III di Madrid, le persone tendono a prendere meno precauzioni riguardo il Covid 19 quando si trovano in compagnia. Sembrerà banale, ma il risultato dello studio invita a farci caso anche, e specie, a fronte delle nostre tendenze politiche.

"Amici e famiglia possono fornire un senso di conforto, ma è irrazionale e pericoloso credere che ci proteggeranno dall'infezione da Covid-19. Questa tendenza che chiamiamo 'effetto amico-scudo' potrebbe intensificare un falso senso di sicurezza e contribuire a future infezioni". Così Hyunjung Crystal Lee e Eline De Vries, gli autori dello studio.

Gli esperimenti

Cinque gli esperimenti online tenuti dai ricercatori con 495 partecipanti degli Stati Uniti.

Nel primo, divisi in due gruppi, alle “cavie” è stato chiesto di scrivere i ricordi di un caro amico mentre al secondo di una lontana conoscenza.

Tutti i partecipanti hanno quindi letto un articolo in cui veniva affermato che gli spuntini malsani possono aumentare il rischio di sintomi di infezione da Covid-19 più gravi, mentre l'uso di disinfettanti per le mani, maschere per il viso e salviette disinfettanti può ridurre la probabilità di infezione. I partecipanti hanno dovuto scegliere tra un cibo spazzatura (barrette di zucchero o patatine) o un prodotto per la protezione della salute (maschera facciale, disinfettante per le mani o salviettine disinfettanti) da un negozio online.

I partecipanti che hanno scritto di un caro amico erano infatti più propensi a scegliere cibo spazzatura al posto di un prodotto per la protezione della salute rispetto a quelli che hanno scritto di un lontano conoscente. Il risultato, che non era dato per scontato, ha evidenziato come le persone più conservatrici tendano a tenere su uno scudo anche gli amici “probabilmente perché i conservatori tendono ad avere confini più chiari tra le persone che considerano amici intimi e quelle che considerano altre lontane”.

Un secondo esperimento ha diviso 262 partecipanti senza storia di infezione da Covid-19 in tre gruppi a cui è stato detto di immaginare di essere stati infettati dal Covid-19 da un amico, un conoscente o uno sconosciuto. Coloro che hanno immaginato l'infezione da parte di un amico hanno pianificato di spendere meno della metà per articoli per la protezione della salute ($ 9,28 in media) rispetto a coloro che hanno immaginato l'infezione da un conoscente ($ 18,84 in media) o un estraneo ($ 21,36 in media). Insomma: “Se mi infetta un amico sono convinto che la protezione rimane più alta dopo”.

L'esperimento successivo ha quindi coinvolto i 109 partecipanti che erano stati precedentemente positivi al covid e conoscevano la fonte della loro infezione: i partecipanti infettati da amici o familiari avevano minore propensione a pensare che sarebbero stati infettati di nuovo rispetto a quelli precedentemente infettati da conoscenti o estranei.

L'ultima prova ha diviso 301 partecipanti in tre gruppi ai cui membri era stato detto di immaginare di andare in un bar da soli, con un amico o con un conoscente. Quindi è stato chiesto loro quanto si aspettassero che fosse affollata la caffetteria e il loro orientamento politico.

I conservatori si aspettavano che la caffetteria fosse meno affollata e quindi hanno stimato una minore probabilità di infezione da Covid-19 se fossero andati con un amico piuttosto che con un conoscente o da soli. Non esisteva un'associazione simile per i liberali.

Sulla base di questi risultati, gli autori hanno affermato che le campagne di salute pubblica Covid-19 dovrebbero mettere in guardia contro la tendenza degli individui a proteggersi di meno quando il rischio di infezione è associato ad amici e familiari. Le campagne sanitarie dovrebbero anche prendere in considerazione la possibilità di personalizzare i messaggi per un pubblico diverso, come conservatori o liberali. "Riteniamo che le campagne di sicurezza sanitaria dovrebbero compiere maggiori sforzi per informare il pubblico sull'effetto 'amico-scudo' e tenere conto non solo tassi di infezione fisica ma anche della percezione del rischio psicologico", ha affermato De Vries.