AstroSamantha alla conquista anche dei social: la prima tiktoker "spaziale"

Samantha Cristoforetti conquista lo spazio e TikTok.

Con lo slogan “European Space Agency Astronaut boldly going where no Tiktoker has gone before” –l’astronauta italiana è approdata sulla nota piattaforma social poco prima di imbarcarsi nella missione Minerva.

Nel suo primo video parla in inglese ma manda i saluti finali in italiano. Sua la promessa: "Seguitemi! Per andare coraggiosamente dove nessun TikToker è andato finora”.

Battezzata con il nome di Minerva, l'Esa ricorda che la missione di Samantha sarà raccontata come sempre sui canali social Twitter, YouTube ma con TikTok arriva la svolta verso il pubblico più giovane.