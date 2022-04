Biden incontra il premier ucraino. Nuovi aiuti per Kiev: 800 milioni in armi, 500 in fondi

Gli Stati Uniti sono "determinati a combattere i tiranni ed impedire a Vladimir Putin di vincere la guerra in Ucraina". Così il presidente statunitense, Joe Biden, ha annunciato il varo di "un altro ingente pacchetto di aiuti - militari e finanziari - per il governo di Kiev". Biden ha presentato le nuove misure direttamente al premier ucraino, Denys Shmyhal, che ha incontrato alla Casa Bianca prima di partire per un tour interno che lo porterà a Portland e Seattle. Nel pacchetto nuove armi - anche pesanti - per 800 milioni di dollari, e 500 milioni di denaro per sostenere il paese invaso dalla Russia.

Premier ucraino negli Usa: incontri a tutto campo

Il primo ministro di Kiev, a Washington ha incontrato anche il consigliere alla Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, il segretario alla Difesa Lloyd Austin e la speaker della Camera, Nancy Pelosi. Oltre al direttore generale dell'Fmi ed il presidente della Banca Mondiale.

Il nuovo pacchetto di armi:

Si tratta di cannoni howitzer, artiglieria pesante, munizioni e soprattutto droni: sono alcune delle nuove armi che gli Stati Uniti forniranno a Kiev nel nuovo pacchetto, e questo a solo una settimana da un'altra tranche di attrezzature militari già consegnate al paese invaso.

La guerra è entrata "in una fase critica e non c'è tempo da perdere": così il presidente Usa, che la prossima settimana chiederà ulteriori, altri soldi al Congresso per aiutare gli ucraini.

Alle armi si aggiungono 500 milioni di dollari in "aiuti diretti" , stanziati dal dipartimento del Tesoro.



Sul fronte sanzioni, il presidente statunitense ha annunciato anche la chiusura di tutti i porti Usa alle navi russe: "Putin non vincerà mai in Ucraina, non riuscirà mai ad occuparla del tutto", ha sottolineato Biden, secondo il quale la "città martire" di Mariupol, continua a resistere agli attacchi dei russi, e questo perchè "non ci sono prove della sua caduta".

Gli Usa "non rinunceranno mai a combattere contro i tiranni", ha sottolineato Biden, ribadendo che gli obiettivi degli Stati Uniti e degli alleati sono "impedire a Putin di invadere l'Ucraina e continuare ad isolarlo".