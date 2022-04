Celebrata oggi la Giornata mondiale del libro. Diego De Silva: "La lettura mi ha spinto a scrivere"

‘Più libri, più liberi’ recita lo slogan della Fiera della piccola e media Editoria. Chi legge si estranea dalla realtà, viaggia stando fermo, amplia i confini della sua mente. È proprio con l’obiettivo di incoraggiare a scoprire il piacere della lettura e valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell'umanità che oggi si celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Le origini Una ricorrenza istituita dall’Unesco (L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura) nel 1996 che scelse la data del 23 aprile perché coincide con il giorno in cui sono morti nel 1616 tre importanti scrittori: lo spagnolo Miguel de Cervantes, l'inglese William Shakespeare e il peruviano Inca Garcilaso de la Vega. Un compleanno speciale, condiviso e festeggiato in tutto il mondo, con proprie manifestazioni in ogni Paese. In Italia, tra le tante iniziative per omaggiare il libro e la lettura, da segnalare in particolare “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale di promozione della lettura che prende il via proprio oggi a Ivrea, proclamata Capitale italiana del Libro 2022. Tra gli ospiti Marino Sinibaldi, presidente del Cepell, il Centro per il libro e la lettura. “Nelle enormi difficoltà degli ultimi anni, - ha detto Sinibaldi- il mondo del libro si è dimostrato capace, grazie all'ingegno e alla generosità dei soggetti più diversi, di tenere unite comunità e persone, di salvaguardare legami e attività, di dare un senso nuovo a quel tempo di sospensione e solitudine".

Quanto si legge in Italia e quanti libri si vendono Potenzialità culturali e celebrazioni a parte, quanti libri si vendono e quanti se ne leggono in Italia? Secondo i dati dell'AIE, l'associazione italiana degli editori, nel 2021 sono stati venduti 115,6 milioni di libri (18 milioni in più del 2020) e l'Italia si è confermata la sesta editoria nel mondo dopo Usa, Cina, Germania, Regno Unito e Francia e la quarta in Europa. Non male soprattutto pensando a quanto, nel lungo periodo di pandemia le librerie fisiche, soprattutto quelle di prossimità, hanno stentato a restare aperte. Sul fronte della lettura invece, nel 2020, ci dice l’Istat, nonostante un leggero aumento rispetto all’ultimo anno pre-pandemia, ha letto solo il 41,4 per cento della popolazione. Più della metà non ha letto nemmeno un libro in un anno e circa la metà di chi legge non è andato oltre i tre libri all’anno. Negli ultimi tempi però si registra un miglioramento tra i lettori più giovani. Da un’indagine condotta dalla piattaforma online GoStudent, proprio in occasione della Giornata mondiale del libro, la pandemia ha influito positivamente sulle abitudini di lettura degli adolescenti. Il 51% di loro dichiara di aver letto di più durante il lockdown e di aver continuato anche dopo. Naturalmente parliamo di lettura nel tempo libero, quindi di libri letti per motivi diversi dalle esigenze scolastiche o professionali.

