Concertone del Primo maggio, per l’epidemiologo Lopalco non bisogna abbandonare la mascherina

Al concerto del primo maggio a Roma con la mascherina? "Sinceramente se la mascherina la indossa solo una parte del pubblico serve a poco. Fondamentalmente protegge poco chi la indossa, a meno che non sia Ffp2 ma indossata bene". Lo spiega l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all'Università del Salento. Come in ogni altro mega-evento, "le raccomandazioni sono sempre le stesse: la vaccinazione ci protegge dalla malattia grave, quindi chi è vaccinato non deve tanto preoccuparsi per la propria salute; ma sappiamo che non impedisce di diventare portatore del virus. Chi partecipa a questi eventi, dunque, deve essere consapevole che può portare il virus in casa. Massima attenzione per tutte le persone deboli con cui si entra in contatto stretto".