Elezioni in Francia, le prime reazioni in Italia

Il segretario del Pd , Enrico Letta, su Twitter commenta così: “In #Francia sarà di nuovo un confronto tra #europeismo e #nazionalismo. Noi tiferemo per l’europeismo, Putin per il nazionalismo. #Elysee2022 #Macron”.

Ai risultati del primo turno per le presidenziali in Francia hanno fatto eco alcuni commenti in Italia.

"Abbiamo una visione complessiva distante da quella di Le Pen, perché stiamo parlando di una visione di una destra conservatrice. Sicuramente siamo anche noi molto sensibili a dei temi che sono stati posti anche dalla Le Pen, per esempio sul potere d'acquisto dei cittadini". Così l’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite a 'Non è l’Arena' su La7 sulle elezioni in corso in Francia.

"Il risultato del primo turno delle elezioni presidenziali francesi è positivo per il presidente Macron e decreta la fine del vecchio sistema politico, sia a destra che a sinistra. Ora inizia una nuova campagna elettorale per il secondo turno in cui dobbiamo convincere i francesi, soprattutto chi si è astenuto, in particolare su Europa, clima e giustizia sociale". Lo afferma Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.