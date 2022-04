Elon Musk rompe gli indugi e punta al 100% di Twitter, offerta da 41 miliardi di dollari

Dopo l'acquisto di oltre il 9% , avvenuto il 4 Aprile scorso, il patron di Tesla rompe gli indugi e punta al 100% della società , offrendo 54,20 dollari per azione per un’offerta totale di 41.39 miliardi di dollari. I titoli Twitter sono naturalmente subito balzati a New York dell'11,45% (a 51,10 dollari), mentre quelli Tesla hanno ceduto l'1,33% a 1008.81dollari. Dopo l’aquisizione del 9%, che lo ha reso il maggiore azionista individuale, la società gli aveva offerto un posto nel consiglio d’amministrazione , ma Musk aveva deciso di non accettare la proposta.

L’imprenditore sudafricano sostiene che la società abbia un potenziale straordinario che cercherà di sbloccare. Musk, come ha postato lui stesso sul suo profilo twitter, ha annunciato l'offerta con un filing alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, SEC, l'equvalente della Consob italiana.

Ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale per essere la piattaforma per la libertà di parola in tutto il mondo, che credo sia un imperativo sociale per una democrazia funzionante

Lo scrive lo stesso Elon Musk nel file inviato alla Sec (Commissione per i Titoli e gli Scambi) sull'offerta per il 100% della società.

"Tuttavia, da quando ho fatto il mio investimento, mi rendo conto che l'azienda non prospererà né servirà questo imperativo sociale nella sua forma attuale. Twitter deve essere trasformata in azienda privata", aggiunge Musk, "Se l'offerta non sarà accettata dovrò riconsiderare la mia posizione di socio. Twitter ha un potenziale straordinario, lo sbloccherò".

Dal Board di Twitter fanno sapere che l’offerta è "una proposta non vincolante" che "non vi può essere alcuna garanzia che un accordo definitivo verrà raggiunto o se l'operazione sarà realizzata". Se l'operazione, che vede Morgan Stanley come advisor finanziario, andrà a buon fine Twitter sarà delistata e dirà addio alla Borsa di New York.

Twitter fa sapere che esaminerà con attenzione l'offerta di Musk e risponderà nel "miglior interesse di tutti gli stockholder (azionisti)".