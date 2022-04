Exit poll Slovenia: in testa il Movimento per la Libertà di Robert Golob

Stando ai primi exit poll diffusi alla chiusura dei seggi, si profila una netta affermazione del Movimento per la Libertà, che ha come leader l'ex capo dell'azienda energetica statale Gen-I Robert Golob, alle elezioni politiche in Slovenia. E' quanto indica l'exit poll condotto dall'istituto Mediana per le emittenti Tv Slovenija e Pop Tv. Secondo l'exit poll, il Movimento per la Libertà conquisterebbe il 35,8% dei consensi mentre il Partito democratico sloveno (Sds) del premier Janez Jansa - espressione della destra populista - raccoglierebbe il 22,5%

Oggi in Slovenia si è votato per il rinnovo dell’Assemblea nazionale, la Camera bassa del Parlamento, composta da 90 membri eletti con sistema proporzionale.

La Slovenia, che nel 2004 fu il primo stato dell’ex Jugoslavia a entrare nell’Unione Europea, ha circa due milioni di abitanti e nell’ottobre di quest’anno voterà anche per le elezioni presidenziali. Così come in Italia, c’è una Repubblica parlamentare in cui il primo ministro è nominato dal presidente ma di fatto scelto dal parlamento. A differenza dall’Italia, però, il presidente è eletto dagli elettori. L’attuale presidente, in carica dal 2012 e rieletto per un secondo mandato nel 2017, è il socialdemocratico Borut Pahor.