La cometa più grande la fotografa Hubble. E il diametro è impressionante: 135 chilometri

Scrutando attraverso l'ampia coltre di polvere e gas che circonda l'enorme cometa Bernardinelli-Bernstein (C/2014 UN271), un team di astronomi è riuscito a misurarne le dimensioni del nucleo: si tratta del più grande nucleo di cometa mai visto finora.

Con un diametro di circa 135 chilometri e una massa stimata pari a 500.000 miliardi di tonnellate, è circa 50 volte più grande rispetto al nucleo della maggior parte delle comete note, con una massa 100.000 volte maggiore rispetto alle tipiche comete anche più vicine al Sole. La conferma arriva da un nuovo studio, basato sulle osservazioni del telescopio Hubble, pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.

"Questo è un oggetto straordinario, considerato quanto è attivo pur essendo così lontano dal Sole", afferma il primo autore dello studio Man-To Hui, che ha conseguito il dottorato all'Università della California a Los Angeles (Ucla) e ora lavora alla Macau University of Science and Technology di Macao. "Pensavamo che la cometa potesse essere piuttosto grande, ma avevamo bisogno di dati migliori per confermarlo". I ricercatori hanno così pensato di usare Hubble per scattare cinque immagini della cometa, lo scorso 8 gennaio: hanno poi affinato la loro analisi con le osservazioni radio del telescopio Alma dell'Osservatorio europeo meridionale (Eso) in Cile. La difficoltà nel misurare il nucleo della cometa è tutta nel riuscire a distinguerlo dalla polverosa chioma che lo circonda. I ricercatori ci sono riusciti grazie a un modello al computer che ha permesso di sottrarre la chioma della cometa rivelando il bagliore puntiforme del nucleo.

Le nuove misurazioni suggeriscono anche una superficie del nucleo più scura di quanto si pensasse in precedenza: "È grande ed è più nero del carbone", ha detto David Jewitt, professore di scienze planetarie e astronomia all'Università della California (Ucla) e co-autore dello studio.