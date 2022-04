Guarda il live dei Måneskin al Coachella Festival

La band italiana si esibisce a fianco dei più importanti artisti internazionali come Harry Styles, Billie Eilish, Ye, Swedish House Mafia.

Il programma di oggi:

4:00 PM - Welcome

4:15 PM - Yola

4:55 PM - Banda MS

5:45 PM - beabadoobee

6:25 PM - Alec Benjamin

7:05 PM - Vince Staples

8:00 PM - Chicano Batman

8:50 PM - Dave

9:35 PM - Joji

10:25 PM - Måneskin (7:25 ora italiana)

11:10 PM - Jamie xx

Nel corso dell'estate 2022 la band riproporrà dal vivo le sonorità dell’album “Teatro d’Ira - Vol. I” (oltre un miliardo di ascolti su Spotify) in una tournée che li vedrà protagonisti in altri importanti festival europei e del mondo, come il Rock in Rio, il Rock Am Ring, il Reading & Leeds Festival e il Lollapalooza.