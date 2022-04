Il Padel conquista anche la Santa Sede: il Vaticano nella Federazione internazionale

Ancora sport in Vaticano, sognando una rappresentativa pontificia ai Giochi di Parigi 2024 o Los Angeles 2028. Athletica Vaticana è diventata membro ufficiale della Federazione Internazionale del Padel, disciplina che sta vivendo un autentico boom di praticanti, è in continua espansione ed è praticata anche al di là del Tevere.

La 'International Padel Federation' ha riconosciuto Athletica Vaticana "in quanto Associazione sportiva della Santa Sede e come riferimento per l'organizzazione dell'attività padelistica vaticana".

Athletica Vaticana è già membro ufficiale dell'Unione Ciclistica Internazionale e di World Taekwondo. Ed è in via di definizione l'iter per divenire membro ufficiale di World Athletics per l'atletica leggera. Affidata dalla Segreteria di Stato al Pontificio Consiglio della Cultura, con personalità giuridica canonica e sede nella Città del Vaticano, Athletica Vaticana ha iniziato tre anni fa il suo servizio tra le donne e gli uomini di sport. È formata da cittadini e dipendenti vaticani e dai loro familiari di primo grado.

"In considerazione della particolarità e anche della piccolezza della realtà vaticana - si legge in un comunicato dello Stato pontificio - , il riconoscimento dell'International Padel Federation ha anzitutto l'obiettivo di favorire la pratica del padel come esperienza sportiva di comunità, con una forte attenzione alle dimensioni del servizio, della gratuità, della amatorialità, dell'inclusione e della solidarietà con le persone più fragili".