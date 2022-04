Influenza suina: come si contrae e quali sono i sintomi

L’ influenza suina è un’infezione virale acuta delle vie respiratorie dei maiali causata da virus influenzali di tipo A (generalmente si tratta del virus A/H1N1) che causano solitamente epidemie di influenza tra i suini. Questi virus causano alti livelli di malattia mentre il tasso di mortalità tra i maiali è generalmente basso.

Infezioni umane con virus di influenza suina sono occasionali e possono riguardare persone che presentano un’esposizione diretta ai maiali (per esempio, chi lavora nelle fattorie o allevamenti).

Quali sono i sintomi dell’infezione suina nell’uomo?

Per gli essere umani, i sintomi dell'influenza suina sono simili a quelli della "classica" influenza stagionale: febbre, sintomi respiratori come tosse o naso che cola, mal di gola ma anche dolori muscolari, mal di testa, brividi, affaticamento, vomito o diarrea.

Quanto è grave l’influenza suina nell’uomo?

L’infezione da virus influenzale suino nell’uomo può presentarsi in forma lieve o grave. “In alcuni casi, potrebbero verificarsi gravi complicazioni, come polmoniti virali primarie o sovrainfezioni batteriche gravi (o addirittura una combinazione delle due) anche in persone generalmente sane. Attenzione però, si tratta di casi sporadici”, sottolinea il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi e docente della Statale di Milano.

Come si contrae l’influenza suina?

Si può contrarre attraverso il contatto con animali infetti. Per quanto riguarda la trasmissione da uomo a uomo si ritiene che ciò accada con le stesse modalità di trasmissione dell’influenza stagionale, tramite le goccioline contenute nello starnuto o nel colpo di tosse di una persona infetta e indirettamente, quando le goccioline o altre secrezioni nasali o della gola, si depositano sulle mani o su altre superfici che vengono a contatto con la bocca o il naso di altre persone.

Le persone possono prendere l’influenza suina mangiando carne di maiale?

E’ esclusa la possibilità di trasmissione del virus mangiando carne di maiale o prodotti ottenuti dalla sua lavorazione. Cuocere la carne a temperatura alta uccide il virus dell’influenza suina, così come gli altri batteri e virus.

Quanto è lungo il periodo di incubazione? Per quanto tempo una persona infetta può diffondere il virus alle altre persone?

Il periodo di incubazione è di circa 7 giorni. Gli adulti che si sono ammalati possono infettare altre persone per un periodo di circa 5 giorni dalla comparsa dei sintomi.

In che modo si può trattare l’influenza suina nell’uomo?

Esistono diversi farmaci antivirali per il trattamento di questo tipo di influenza.