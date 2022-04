Il video di Baldwin che prova la pistola sul set prima della tragedia

Altri video mostrano gli investigatori mentre interrogano Baldwin poche ore dopo la sparatoria fatale, parlano con lui all'interno di un ufficio, e dei filmati in cui Baldwin è in costume e prova la pistola.



Lo sceriffo della contea di Santa Fe Adan Mendoza ha dichiarato che l'indagine resta aperta e si aspettano i risultati dell'analisi balistica e forense dell'FBI, nonché degli studi sulle impronte digitali e DNA.



In uno dei video si vede Baldwin agitato al telefono che dice: “Non hai idea di quanto tutto questo sia incredibile e strano”.



Si vede poi il suo interrogatorio - come riporta Ap - in cui l'attore ricostruisce i fatti: "Ho estratto la pistola lentamente, l'ho girata, l'ho caricata. Bang. Parte il colpo. Lei cade a terra. Lui inizia a urlare".



Nel filmato datato 21 ottobre Baldwin ripete che non c'erano stati in precedenza problemi con le armi sul set.