Lancio rinviato: compleanno sulla Terra per Samantha Cristoforetti

CAPE CANAVERAL (FLORIDA) - Poteva essere un compleanno indimenticabile nello spazio, si è trasformato in un compleanno in quarantena sulla Terra. Samantha Cristoforetti non partirà verso la Stazione Spaziale Internazionale nemmeno il 26 aprile, giorno in cui festeggerà i 45 anni. Le agenzie spaziali hanno deciso di rinviare il lancio a mercoledì 27 alle 3.52 di Cape Canaveral, le 9.52 del mattino in Italia.



La responsabilità è ancora una volta delle condizioni meteo, che hanno ritardato il rientro dell'equipaggio della missione Axiom-1. Si tratta di un astronauta privato e di tre turisti spaziali, che dovrebbero scendere dal laboratorio orbitante in questo weekend ammarando al largo della Florida nella giornata di domani.



Samantha Cristoforetti in questo momento si trova insieme ai tre colleghi della NASA con cui volerà fuori dall'atmosfera. Sono in Florida da lunedì e come da protocollo sono in quarantena per evitare il rischio di portare virus in orbita.



Al Kennedy Space Center tutto è ormai pronto. Il razzo Falcon 9 e la navetta Crew Dragon della compagnia privata SpaceX di Elon Musk sono posizionati da giorni sulla rampa di lancio. Non resta che attendere, sperando che il meteo finalmente smetta di fare i capricci. In caso di ulteriori imprevisti, sarà possibile lanciare anche giovedì 28 aprile.



Per l'astronauta italiana dell'ESA si tratterà a seconda missione nello spazio. Trascorrerà circa cinque mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale conducendo numerosi esperimenti, alcuni dei quali italiani.