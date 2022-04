L'Austria è contraria all'ingresso immediato dell'Ucraina nell'Ue

L'Austria si è detta contra contraria allo status di candidata all'adesione all'Unione europea per l'Ucraina, previsto per giugno, secondo quanto dichiarato dal suo ministro degli Esteri, Alexander Schallenberg, citato dall'agenzia austriaca Heute, Secondo Schallenberg occorre un "metodo diverso", facendo riferimento alla "lunga strada verso l'adesione" dei Paesi balcanici. "Devono esserci anche modelli diversi dalla piena adesione" per Kiev, ha aggiunto, citato da Heute.

Il ministero degli Esteri ucraino ha subito dichiarato la propria "delusione" per le dichiarazioni riportate dai media del ministro degli Esteri austriaco. Il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleh Nikolenko, citato dall'agenzia Ukrinform, ha dichiarato di considerare le dichiarazioni di Schallenberg "strategicamente miopi e incoerenti con gli interessi di un'Europa unita. Tali dichiarazioni ignorano anche il fatto che la stragrande maggioranza della popolazione dei membri fondatori dell'Ue sostiene l'adesione dell'Ucraina", ha aggiunto.