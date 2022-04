Natale di Roma, riapre la "Schola del Traiano"

In occasione del "Natale di Roma", che ricorre oggi 21 aprile per celebrare la fondazione della città nel 753 a. C., riapre al pubblico oggi la "Schola del Traiano" nel Parco archeologico di Ostia Antica, dopo diversi interventi di messa in sicurezza delle murature e degli apparati decorativi e dopo un intervento di bonifica dell'amianto. "L'edificio, che prende il nome dalla grande statua dell'imperatore Traiano rinvenuta al suo interno durante gli scavi del 1938-39 ha una lunghissima vita: la prima fase dell'edificio vede la costruzione di un'elegante domus, chiamata Domus dei Bucrani, tra il 60 e il 50 a.C. Già alla fine del I secolo a.C. però la domus è distrutta e interrata, per via dell'innalzamento dell'acqua di falda. Al di sopra viene costruita una nuova domus, chiamata Domus del Peristilio, che ricalca all'incirca la struttura della residenza precedente. La nuova domus appartiene all'influente famiglia dei Fabii e così rimane fino all'inizio del III secolo a.C. quando l'ultimo esponente della gens Fabia, che aveva congiurato contro l'imperatore Elagabalo, fu fatto assassinare e i suoi beni confiscati. La domus cambia così destinazione d'uso, diventando forse una schola, ovvero una sede di corporazione".

Per il 2775esimo compleanno di Roma sarà gratuito per tutti l'accesso ai Musei di Roma Capitale, mostre comprese, un’occasione speciale per celebrare la città ammirando le bellezze delle sue collezioni. A questi si aggiungono anche l’area archeologica del Circo Massimo e il Mausoleo di Augusto. È prevista anche l’apertura straordinaria degli Acquedotti Claudio e Felice.