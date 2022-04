Ritrovato in una cisterna il corpo di una ragazza scomparsa in Messico

Finisce in tragedia la storia della ragazza sparita, che era stata lasciata sul ciglio di un'autostrada, a tarda notte, nel nord del Messico, alla periferia della città di Monterrey: il suo corpo, in decomposizione, è stato trovato in una cisterna vicino alla piscina di un motel. L'autista avrebbe dovuto portarla a casa quella notte. Aveva scattato una foto per mostrare che era scesa viva dalla sua auto l'8 aprile. Una giovane donna da sola di notte, con indosso una gonna e scarpe da ginnastica alte. Nessuno l'aveva più vista fino alla tarda serata di giovedì, quando i lavoratori di un motel hanno segnalato cattivi odori provenienti dal serbatoio dell'acqua.



Il vicesegretario alla sicurezza pubblica Ricardo Mejia ha detto venerdì che il corpo della giovane donna - apparentemente irriconoscibile dopo quelle che potrebbero essere state quasi due settimane in acqua - aveva una collana con crocifisso e gli abiti che Debanhi Escobar indossava la notte in cui è scomparsa.

"L'allerta è stata lanciata dai lavoratori dell'hotel, a causa dei cattivi odori provenienti dalla zona'', ha detto Mejia.

Non è chiaro il motivo per cui sia scesa dall'auto, quella notte, ma suo padre, Mario Escobar, ha detto che i pubblici ministeri gli hanno riferito che i filmati delle telecamere di sorveglianza fanno pensare che l'autista l'abbia toccata in modo inappropriato.

"Suppongo che mia figlia non abbia sopportato le molestie", ha detto il padre. L'autista è stato arrestato. Escobar ha detto che anche se l'autista potrebbe non averla uccisa, è comunque responsabile della morte di sua figlia.