Russia, RT lancia canale tematico Telegram in 17 lingue

RT (Russia Today) ha lanciato un nuovo canale informativo su Telegram, dove verranno pubblicati video sulla situazione in Ucraina e Donbass in 17 lingue, compreso l’italiano, secondo la versione di Mosca. In una sola giornata il canale multilingue ha totalizzato 30 mila iscritti e l’audience del progetto continua a crescere.

In prospettiva, le lingue utilizzate diventeranno 35.

Il progetto è destinato ai residenti del Regno Unito, della Germania, della Francia e di altri paesi in cui l'accesso ai media russi è costantemente limitato. L’obiettivo è di far conoscere la posizione ufficiale russa sulla situazione in Ucraina e nel Donbass.