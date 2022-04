Brasile, Sergio Moro si ritira dalla corsa per le presidenziali. Lula sempre avanti nei sondaggi

L'ex giudice ed ex ministro della Giustizia brasiliano, Sergio Moro, ha annunciato la decisione di ritirarsi da candidato presidenziale per le elezioni generali di fine ottobre. Attraverso le sue reti sociali, Moro – famoso per aver condotto inchieste anticorruzione che misero in difficoltà anche l'ex presidente brasiliano Luiz Inacio “Lula” da Silva, poi scagionato (la celebre inchiesta Lava Jato) – ha spiegato di aver deciso di lasciare il partito Podemos e di iscriversi alla União Brasil.

“Per entrare a far parte del nuovo partito – ha detto l’ex giudice – rinuncio alla pre-candidatura presidenziale e sarò un soldato della democrazia per recuperare il sogno di un Brasile migliore”. Moro ha anche indicato che “il Brasile ha bisogno di un'alternativa che liberi il Paese dagli estremismi, dalla instabilità e dalla radicalizzazione”. A questo fine, ha poi aggiunto, “ho accettato l'invito del presidente nazionale dell'União Brasil, Luciano Bivar, a unirmi al suo partito, facilitando così le trattative delle forze politiche del centro democratico alla ricerca di una candidatura presidenziale unica”. Si tratterebbe di un progetto per consolidare la cosiddetta “terza via”, con i partiti Psdb e Mdb, alternativa al presidente uscente Jair Bolsonaro e a Lula.

A quanto si è appreso, da parte sua Moro dovrebbe concorrere per un seggio alla Camera dei Deputati per San Paolo. Nell'ultimo sondaggio Datafolha, pubblicato il 24 marzo in vista delle presidenziali, l'ex magistrato appariva al terzo posto con l'8%, dietro Lula (43%) e Bolsonaro (23%).