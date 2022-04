Trump all'attacco: "La debolezza di Biden ci ha portato il disastro dell'Ucraina"

Attacco frontale a Biden e ai democratici da parte dell'ex presidente statunitense, Donald Trump, impegnato in un comizio in Michigan in vista delle elezioni di midterm previste per il prossimo 8 novembre.

"La debolezza di Biden ci ha portato il disastro dell'Ucraina", ha detto l'ex presidente Donald Trump, parlando in un comizio in Michigan. "Ora - ha aggiunto, riferendosi a Biden - sta pregando il dittatore venezuelano perché gli dia il petrolio. Abbiamo bisogno forse del suo petrolio? Ne abbiamo molto sotto i nostri piedi". Il riferimento è alla missione dei consiglieri del presidente che sono andati il mese scorso in Venezuela per trattare con il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, le forniture di petrolio, per sostituire quello russo.

“I democratici odiano questo paese”

Donald Trump ha attaccato i Democratici, accusando di "odiare il Paese". "I Democratici - ha detto, parlando in Michigan a un comizio - odiano questo Paese". L'ex presidente ha accusato la rappresentante progressista al Congresso, Alexandria Ocasio-Cortez, e altri "radicali" di "volere che questo Paese sia il paradiso per i clandestini" mentre i repubblicani vogliono che sia il "santuario degli americani che obbediscono alla legge". Trump ha poi attaccato di nuovo Joe Biden, accusandolo di non aver gestito l'emergenza immigrati. "Persino i Paesi del Terzo mondo - ha aggiunto - proteggono i loro confini almeno un po'".

“Volete mi ricandidi?” Ed è ovazione

"Riporteremo la legge e l'ordine". Lo ha detto Donald Trump durante il comizio davanti ai suoi sostenitori a Washington Township, Michigan. Il tycoon ha parlato di "buoni candidati" e di "cattivi candidati" in vista delle presidenziali del 2024. Poi ha chiesto ai supporter se volevano il suo ritorno e la folla ha risposto con una standing ovation.