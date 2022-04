Usa, Pittsburgh: sparatoria a una festa privata, almeno 2 morti e molti feriti

Due persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in una sparatoria a Pittsburgh, nel quartiere di East Allegheny. Lo ha fatto sapere la polizia locale.

I fatti sono accaduti poco dopo la mezzanotte nel corso di una festa privata che si stava svolgendo in una proprietà presa in affitto per l'occasione. Erano presenti all'evento circa 200 persone, molte delle quali minorenni, hanno riferito le autorità.

Almeno 12 persone sono rimaste ferite da spari partiti da armi da fuoco, altri si sono invece procurati danni per correre nella calca, spinti dalla paura, e altri ancora hanno riportato fratture e contusioni perché si sono lanciati dalle finestre dell'edificio, in preda al terrore, in cerca di una via di fuga. Ancora non è chiara la dinamica dell'episodio, ma stando alle prime informazioni almeno tre dei feriti sarebbero in gravi condizioni.

La polizia ha comunicato che i 2 morti sono entrambi uomini e sono deceduti in ospedale dopo il trasporto avvenuto con le ambulanze accorse sul luogo della sparatoria.

La polizia ha calcolato che all'interno sono stati sparati fino a 50 colpi, molti altri all'esterno. Sulla scena sono stati trovati bossoli di fucili e pistole, ha riferito Wtae-tv. Al momento non ci sono informazioni su eventuali sospetti.