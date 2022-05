Aborto vietato fin dalla fecondazione, l'Oklahoma vara la legge più restrittiva degli Usa

Diritti civili e autodeterminazione delle donne. L'Oklahoma da oggi torna indietro nel passato: il suo governatore, repubblicano, ha firmato la legge sull'aborto più restrittiva degli Stati Uniti.

La legge vieta alle donne l'interruzione di gravidanza sin dalla fecondazione, tranne che per emergenze mediche o in caso di stupro, incesto o aggressione sessuale. L'aborto diventa quindi reato perseguibile e consente ai privati cittadini di fare causa a chi lo pratica o lo induce "consapevolmente".

"Dobbiamo mettere fuori legge l'aborto" aveva detto il governatore conservatore Kevin Stitt che ha tirato dritto sul divieto, dopo l'approvazione del Parlamento locale la scorsa settimana: aborto vietato in tutti i casi tranne poche eccezioni, cioè per salvare la vita di una donna incinta o nel caso in cui la gravidanza sia il risultato di stupro o incesto denunciati alle autorità. Il testo inoltre consente ai privati cittadini di fare causa e denunciare chi pratica l'aborto o chi aiuti una donna a ottenerlo.

La legge rientra nell'ambito di una spinta aggressiva da parte degli Stati a guida repubblicana per ridurre il diritto all'aborto e all'autodeterminazione delle donne. Si tratta del primo testo del Paese che rende praticamente non disponibile la pratica frutto di dure e lunghe battaglie sui diritti civili dai tempi della rivoluzione sessuale del 1968.

L'interruzione di gravidanza è da tempo sul tavolo dei giudici della Corte Suprema, che potrebbero votare a favore del rovesciamento della storica sentenza Roe contro Wade, che aveva legalizzato l’aborto nel corso del primo trimestre di gravidanza, in tutto il paese già dal 1973. La Corte si riserverà di prendere la decisione finale tra giugno e luglio, mentre Joe Biden ha già annunciato la sua contrarietà a questa eventuale decisione: “Il diritto di scelta di una donna è fondamentale - ha detto il presidente americano - la sentenza Roe vs Wade non deve essere ribaltata”. I democratici al Congresso sostengono la linea del presidente, con Barbara Lee in testa.

Da quando il diritto all'interruzione di gravidanza è stato messo a rischio centinaia di migliaia di persone si sono riversate in strada in molte città degli States e soprattutto a Washington, in segno di protesta.