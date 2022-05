Apple nel Metaverso? Intanto c'è il misterioso brevetto di un visore per la realtà virtuale...

Il nome è da tempo associato al primo sistema operativo di Apple pensato per quella che è già stata definita “ internet del futuro ”. Stando a quanto afferma il sito The Verge, la “Bibbia dei Nerd”, il marchio è stato depositato l'8 dicembre 2021 per categorie come "periferiche", "software" e, soprattutto, " hardware per computer indossabile ". Anche altri siti, come 9to5Mac parlano di un “headset” targato Apple che sarà svelato a breve, con tanto di concept artistico di come potrebbe essere:

Chi organizza eventi nel Metaverso è convinto: è tecnologia trainante

Nel metaverso prima o poi ci saremo tutti, spiega Simone Puorto, Founder, Ceo & Futurist di Travel Singularity, che ha tenuto un webinar su viaggi e turismo in questa “internet del futuro” intitolato, non a caso, "Travelling Without Moving". Ecco come vede la mossa di Cupertino:

In queste ultime ore, l'interesse nei confronti del nuovo, fantomatico visore di realtà virtuale Apple è schizzato alle stelle. Se c'è ancora poco di certo, è prevedibile, tuttavia, che il lancio dell'headset verrà effettuato durante l'annuale Wwdc (la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple), che si terrà tra una settimana esatta. L'indiscrezione, oggi, sembra avere ancora più fondamento, a seguito di un tweet di Parker Ortolani, Consumer Product Manager per The Verge, che recita: "Non può essere solo un caso che il marchio RealityOS, di proprietà di un'azienda che -apparentemente- non esiste e che si riferisce a un “hardware indossabile” sia stato depositato in tutto il mondo." Metterei la mano sul fuoco che RealityOS sia proprio il sistema operativo che Apple utilizzerà sul suo visore (non è infrequente per grandi multinazionali di registrare i propri brevetti sotto nomi di società di fantasia).

Gartner ha recentemente individuato il metaverso come una delle principali tecnologie emergenti per il 2022. Si prevede che la spesa globale per VR/AR (le tecnologie di base per entrare nei metaversi) aumenterà da 12 miliardi di dollari nel 2020 a 72,8 miliardi di dollari nel 2024 e non è quindi difficile comprendere il motivo di questa meta-corsa all'oro. Se si aggiunge che Meta’s Quest 2, il visore di casa Facebook, ha ormai raggiunto un market share di quasi l'80%, semi-monopolizzando il mercato, le motivazioni dietro l'entrata di Tim Cook in ambito metaversico diventano addirittura ovvie.