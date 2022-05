BigMama al concertone del Primo Maggio: "La musica per combattere il bullismo"

"Cicciona, fai schifo, mi dicevano da piccola, Vatti a nascondere! Che tristezza. Oggi c'è una persona di cui ho una grande stima: sono io e sono una gran figa". La cantante Bigmama ha portato sul palco del Primo Maggio a Roma la body positivity.

“Sono diventata BigMama a 13 anni…prima ero una ragazzina a cui dicevano ”sei grassa". E pensavo che avessero ragione, quindi per sfogarmi ho iniziato a scrivere. State attenti a prendere in giro le persone magari un giorno ve le ritrovate al Primo Maggio".

La musica può aiutare a combattere il bullismo, BigMama, una delle più seguite voci del rap italiano al femminile, approfitta della partecipazione al Concertone del Primo Maggio per portare avanti la propria battaglia contro le discriminazioni. "Se io da ragazzina avessi avuto una rapper, una cantante, con la mia stessa forma fisica - dice all'AGI - che se ne sbatteva di tutto quello che le dicevano, magari me ne sarei fregata pure io". La musica dunque, intesa come visibilità, contro il bullismo nei confronti dei giovani dalle taglie curvy, una battaglia che BigMama, 22 anni, Marianna Mammone all'anagrafe, ha deciso di combattere con una sana dose di umorismo, "Per me è fondamentale, io sono nata autoironica e morirò così. Mi è sempre servita da piccola la utilizzavo come autodifesa, mi prendevo in giro prima di essere presa in giro. Oggi la uso come provocazione e anche perchè credo che le persone solari, divertenti, siano le persone migliori ed io voglio essere una bella persona"