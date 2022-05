Borse europee positive, Asia spinta da allentamento lockdown in Cina

Le Borse europee confermano il trend positivo delle ultime sedute e partono in rialzo, in una giornata con stimoli ridotti per la chiusura per festività della Borsa americana. Milano a +0,51%, rialzi intorno al mezzo punto percentuale anche per Parigi e Francoforte.



Giornata positiva anche per le Borse asiatiche, sostenute ancora dall'onda della buona chiusura di Wall Street venerdì ma soprattutto dai nuovi segnali di allentamento delle restrizioni anti Covid in Cina e in particolare a Shanghai, dove dal 1° giugno molte attività produttive e commerciali potranno riprendere a ritmo quasi normale.

Mentre si conferma l'inversione di tendenza avviata alla fine della scorsa settimana sui mercati valutari, con l'euro che continua a recuperare nei confronti del dollaro dopo aver toccato i minimi da oltre tre anni. La moneta unica risale a 1,0746, sull'onda delle mutate aspettative degli operatori sul comportamento delle banche centrali e in particolare della Bce, che parla ormai di un ritocco al rialzo dei tassi già a luglio.