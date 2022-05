Camerun, aereo con 11 persone a bordo si schianta in una foresta a 150 km dalla capitale

Un aereo con 11 persone a bordo, inizialmente dato per disperso, si è schiantato in una foresta del Camerun centrale. Lo ha riferito il governo locale. L'aereo è precipitato a circa 150 km a nord-est di Yaoundé, la capitale del Paese, ha riferito in una nota il ministero dei Trasporti, spiegando che i soccorritori si sono già recati sul luogo dove il velivolo si è schiantato alla ricerca di possibili sopravvissuti. Al momento non si hanno notizie sulle possibili cause dell’incidente.

I controllori del traffico aereo hanno "perso il contatto radio con l'aereo", poi "localizzato nella foresta" vicino a Nanga Eboko, a circa 90 miglia a nord-est della capitale, ha spiegato il ministero in un comunicato. I soccorritori stanno "cercando di vedere se è possibile salvare qualcuno".