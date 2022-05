Il Canada verso il divieto alla cinese Huawei di installare le sue reti 5G

Il Canada vieterà al gigante cinese delle telecomunicazioni cinese Huawei, di installare la sua rete 5G in Canada. La decisione, attesa da tempo, era stata ritardata dal governo canadese a causa delle tensioni diplomatiche tra Ottawa e Pechino, in seguito all'arresto nel 2018 del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou. Lo rivelano fonti del governo, secondo le quali un annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.

"Reti 20 volte più veloci"

Lo sviluppo delle reti 5G - o di quinta generazione - offrirà alle persone connessioni online così veloci da cambiare radicalmente le modalità di comunicazione e di vita quotidiana, grazie alla trasmissione dati quasi 20 volte più celere delle reti 4g. Soprattutto per la cosiddetta "bassa latenza", cioè il tempo di risposta delle comunicazioni. Tra le applicazioni possibili, la guida autonoma di mezzi (automobili ma non solo), innovazioni come realtà virtuale, o monitoraggio e gestione a distanza dei campi agricoli.