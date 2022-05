Giornata mondiale della biodiversità: agricoltori garanti del patrimonio

"L'Italia vanta un patrimonio unico e irripetibile di biodiversità. E gli agricoltori, con il loro lavoro quotidiano, sono i principali garanti di questa immensa ricchezza". Lo sottolinea il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si celebra il 22 maggio.

In Italia oggi sono protetti oltre 3 milioni di ettari, pari a circa il 10,5% della superficie nazionale e tale sistema si integra alla Rete Natura 2000, istituita ai sensi delle Direttive Uccelli 2009/147/CE e Habitat 92/43/CEE, che interessa una superficie totale di circa 6 milioni di ettari, il 19,3% del territorio nazionale. Gli agricoltori contribuiscono alla conservazione della biodiversità, una ricchezza di straordinario valore culturale, prima ancora che economico.

È stato firmato, nella cornice di Palazzo Rospigliosi, a Roma, il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e l'Arma dei Carabinieri per l'educazione ambientale e la promozione delle attività di tutela e cura del territorio. Il Protocollo prevede il comune impegno per la diffusione dell'educazione ambientale nelle scuole.

Nel corso dell'evento è stata presentata, inoltre, la "Carta per l'educazione alla biodiversità", voluta dalla Presidenza della Repubblica e sostenuta dai Ministeri dell'Istruzione e della Transizione Ecologica. Una Carta per accompagnare le nuove generazioni a comprendere la complessità dei fenomeni della natura e ad agire per il percorso di transizione ecologica e culturale. In occasione della Giornata della Biodiversità, e in vista della Giornata mondiale per l'Ambiente del 5 giugno, il Ministero dell'Istruzione ha inviato, insieme alla Carta, una nota alle scuole.