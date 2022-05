Gucci prende posizione sul divieto di aborto negli Usa: aiuterà le donne del suo staff per le spese

Il Senato americano mercoledì si troverà a votare per cercare di preservare la sentenza Roe v. Wade (1973) che con una motivazione basata sul solo principio della privacy della donna fece dell’interruzione di gravidanza un diritto tutelato dallo Stato federale. Una legge che rischia seriamente di essere ribaltata da una Corte Suprema a maggioranza conservatrice. Intanto il senatore democratico degli Stati Uniti Joe Manchin ha detto che mercoledì voterà contro la legislazione sui diritti all'aborto così come riferito da un giornalista della CNN in un tweet.

Molte le prese di posizione contro la possibilità dell'annullamento della legge del 1973 . La casa di moda Gucci prende posizione sulla questione con una nota che dice che la maison del gruppo Kering " è fermamente convinta che l'accesso alla salute riproduttiva è un diritto umano fondamentale" e per questo "rimborserà le spese di viaggio a tutte le dipendenti negli Stati Uniti che avessero bisogno di accedere a servizi sanitari non disponibili nello stato di residenza".

Attraverso la fondazione “Chime for Change”, Gucci continuerà poi a sostenere organizzazioni partner che "facilitano l'accesso alla salute riproduttiva e proteggono i diritti umani, specialmente per le persone più vulnerabili", si legge nel comunicato della casa di moda. Gucci ha lanciato la fondazione con l'aiuto di Salma Hayek e Beyoncé nel 2013 allo scopo di "ispirare la partecipazione in una comunità collettiva e unire i popoli attraverso i confini e le generazioni nella battaglia per la parità di genere". In meno di un decennio la fondazione ha raccolto oltre 19 milioni di dollari per progetti a sostegno di donne, ragazze e bambine in 89 Paesi del mondo.

Se, come viene ipotizzato dopo la pubblicazione della bozza a firma del giudice Samuel Alito, la prossima estate la Corte dovesse fare marcia indietro su "Roe contro Wade", la decisione se proibire o restringere l'aborto tornerebbe ai singoli stati. Secondo un'analisi del “GuttmacherInstitute”, in almeno 26 dei 50 stati Usa l'aborto potrebbe diventare illegale.

Con l'ultimo annuncio Gucci si unisce a un crescente numero di marchi, come Levi's, che hanno preso posizione sui rischi a cui stanno andando incontro i diritti riproduttivi delle donne.

La casa di moda Gucci nel maggio 2019, presentando a Roma la sua collezione, aveva mandato in passerella numerosi capi con messaggi allusivi all'aborto e ai diritti delle donne: tra questi un abito da sera con un utero ricamato in posizione strategica e una giacca con il logo "MyBody, My Choice" sulla schiena.