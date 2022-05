Musk e i progetti per Twitter: a pagamento per utenti commerciali, più inclusivo, in Borsa nel 2025

Elon Musk “scalda i motori” e annuncia: “Twitter sarà sempre gratuito per gli utenti occasionali, ma forse con un leggero costo per gli utenti commerciali e governativi”. Il magnate multimilionario, reduce dall’acquisto del social network, ha avanzato questa ipotesi, immaginando la possibilità di imporre dei costi ad alcune categorie di utenti per stare sulla piattaforma del cinguettio.

Oltre a questa previsione, che però è solo un’idea del suo neo-proprietario e non ha trovato riscontri effettivi, Elon Musk potrebbe quotare nuovamente Twitter entro tre anni dall'acquisizione del social media. Lo ha comunicato il Wall Street Journal, citando fonti vicine al patron di Tesla, il quale avrebbe detto agli investitori che potrebbe far nuovamente sbarcare a Wall Street la società che cinguetta entro il 2025. Musk ha offerto 44 miliardi di dollari per rilevare Twitter, con l'obiettivo di procedere a un delisting, ossia alla cancellazione dal listino di Borsa a causa della mancanza dei requisiti minimi richiesti per la quotazione, con l'obiettivo di rilanciarlo.

Musk ieri aveva annunciato anche di voler rendere Twitter la piattaforma “più inclusiva possibile e questo significa offrire trasparenza al pubblico”, oltre a renderla più “interessante e divertente”. Le dichiarazioni dell’uomo più ricco del mondo erano state fatte al Met Gala a New York, al quale aveva partecipato insieme alla mamma Maye, 74 anni, ex modella canadese-sudafricana.