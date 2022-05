Striscione contro Spalletti fuori dallo stadio Maradona: te ne devi andare

È apparso nella notte. Fuori dallo Stadio Diego Armando Maradona. Ovviamente senza firma. Un messaggio inquietante nei confronti dell'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

La data è effettivamente quella del furto dell'auto del mister. Ma è evidente il contenuto intimidatorio.

Non c'è firma. Non è attribuibile. Di certo restituisce un pessimo clima in cui si chiude il campionato del Napoli.

Domenica allo Stadio Maradona, il Napoli affronterà il Genoa per l'ultima partita in casa di questo campionato.