Portogallo: i medici potrebbero essere penalizzati per gli aborti

In Portogallo i medici di famiglia potrebbero essere penalizzati, nel caso tra le loro pazienti ci fossero donne che scelgono di interrompere la gravidanza volontariamente, o che contraggono malattie sessualmente trasmissibili: il ministro della Salute portoghese, Marta Temido, ha comunicato in parlamento che "sta valutando nuovi criteri su cui stabilire eventuali retribuzioni extra per medici di famiglia delle unità di "tipo B", ovvero centri del sistema di salute pubblico, riconosciuti come meglio strutturati e più efficienti".

Ma tra i criteri al vaglio, ci sarebbe appunto la presenza o meno di pazienti che hanno scelto l'interruzione di gravidanza, o che hanno contratto malattie sessualmente trasmesse.

Di fatto i medici che non praticano aborti e non si occupano di pazienti affetti da malattie sessuali, avrebbero incentivi economici, gli altri no. Creando potenzialmente una discriminazione.