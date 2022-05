Ue: con la proroga delle concessioni balneari perdita di molte entrate

"L'uso delle concessioni pubbliche per i beni pubblici, come le spiagge, non è stato ottimale. Ciò implica una significativa perdita di entrate con queste concessioni rinnovate automaticamente per lunghi periodi e con tassi al di sotto dei valori di mercato".

Lo scrive la Commissione europea in un rapporto sull'Italia allegato alle raccomandazioni specifiche per Paese. "A febbraio 2022 il governo - si legge ancora - ha introdotto una sostanziale modica alla legge sulla Concorrenza introducendo le gare aperte per le concessioni dal 2024".