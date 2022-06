Prelevata nel cuore della notte e portata a Formentera: l'addio al nubilato di Federica Pellegrini

La campionessa, sui suoi canali, sta condividendo alcune foto insieme alle amiche e colleghe atlete che l'hanno prelevata, a sorpresa, in piena notte per portarla a festeggiare a Formentera.

“La squadra di Fede”, scrive la Pellegrini sui social, ma questa volta no: non si tratta di una avventura agonistica, ma del racconto del suo addio al nubilato.

Scatti in spiaggia, sorrisi e pose studiatissime. Tra i momenti più divertenti di questa vacanza per sole donne, come la tradizione vuole che sia prima del matrimonio, un balletto improvvisato sulle note di “I wanna be loved by you”, resa celebre da Marilyn Monroe.

Le nozze in questione sono tra la “Divina” e il suo ex allenatore, Matteo Giunta, complice della sorpresa, visto che ha aperto la porta del loro appartamento veronese a “mezza” Nazionale di nuoto femminile, nel cuore della notte.

Già lo scorso aprile, Federica Pellegrini si era concessa una mini fuga con le amiche per andare in Puglia per la prova degli abiti delle damigelle, ma questa volta si tratta della Spagna e a insaputa dell'interessata che sta documentando tutto sui suoi canali social.