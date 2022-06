In Russia otto canali Telegram su dieci sostengono la guerra in Ucraina

L'80% dei principali canali di telegrammi politici russi sostengono la guerra in Ucraina. Dei 30 canali principali Telegram russi sulla politica con il maggior numero di abbonati, 24 approvano l'invasione russa dell'Ucraina. Il leader è il canale Telegram personale del capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, il suo pubblico è cresciuto di ben 42 volte.

Tra i primi 30 canali di Telegram in termini di numero di abbonati e sostegno alla guerra in Ucraina, meno della metà è gestita da una persona specifica identificabile e non in modo anonimo. Tra questi ci sono i canali del giornalista televisivo Vladimir Solovyov, del presidente della Duma Vyacheslav Volodin, della portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Il canale Telegram politico più popolare dopo l'invasione russa dell'Ucraina è stato il canale personale del capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov. Ora ha oltre 2,5 milioni di abbonati. Il canale di Kadyrov aggiorna quotidianamente di operazioni militari in Ucraina, i suoi post sono attivamente citati, principalmente da piccoli canali di Telegram.

Il canale Kadyrov_95 è al quarto posto nell'intero segmento di Telegram russo. È superato solo dall'apolitico FUCK e Ax Live e dal pro-guerra "Media Russia Ukraine".

I primi 30 canali di Telegram politici includevano sei che si esprimevano apertamente contro l'invasione russa dell'Ucraina. Tra questi ci sono Stalingulag (6° posto e 4,5 volte meno rispetto agli abbonati di Kadyrov_95), così come i canali personali della politologa Ekaterina Shulman e del politico Alexei Navalny. Ci sono molti canali popolari di corrispondenti militari russi che pubblicano non solo foto e video dall'area di combattimento, ma anche commenti politici, di regola, di un duro orientamento filo-militare e anti-ucraino.

Dall'inizio della guerra, l'audience di Telegram in Russia è raddoppiata. Secondo Mediascope, ogni giorno più di 40 milioni di cittadini russi visitano il messenger. Secondo gli esperti, un forte aumento della popolarità di Telegram è stato causato dal blocco dei social network stranieri, Facebook in primis, e dal forte interesse per il tema della guerra. Il giorno successivo all'invasione russa dell'Ucraina, almeno 35 nuovi canali sono apparsi su Telegram a sostegno della guerra. Cento giorni dopo, il loro numero ha superato 500.