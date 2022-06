Bagnanti perquisiti prima di entrare in spiaggia: "Vietato portare da bere e da mangiare"

Borsoni carichi di giochi per bambini, solari e asciugamani da spiaggia perquisiti per evitare che celassero acqua e panini. Per placare la fame e la sete i bagnanti si sarebbero dovuti rivolgere esclusivamente ai bar dell’esercizio.

Per questo il primo cittadino non ha nascosto la propria ira per quanto accaduto e, in un post pubblicato sul proprio profilo facebook e che è stato ricondiviso migliaia di volte, ha puntato il dito verso chi “tratta i lavoratori come schiavi. Chi li umilia, chi li sottopaga. Poi esiste chi incassa, senza pagare i tributi locali. E chi è giunto al punto da sentirsi proprietario. Tanto da arrogarsi il diritto di vietare l’ingresso in spiaggia di una bottiglia d’acqua. Con tanto di perquisizioni all’ingresso. È paradossale. Questa categoria di prenditori di beni pubblici non è gradita a Bacoli. Dovete togliere il disturbo. Siete la rovina della nostra terra. E non ci interessano i vostri piaceri. Non ci interessano i vostri voti”.

Della Ragione ha fatto sapere che seguiranno azioni legali verso i gestori degli stabilimenti che intendono proseguire con i controlli: “Stiamo inviando lettere di diffida, affinché la si smetta con queste pratiche intollerabili. I beni demaniali sono beni di tutti. Gestirli, deve rappresentare un grande onore. È finita l’epoca dei prenditori, nel nostro paese. È finita un’epoca nefasta. Basta. Voltiamo pagina. Un passo alla volta”.