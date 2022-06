"Bentornati rockers!". Gli Uffizi salutano il popolo del Firenze Rocks

"Ciao Metallica, Hi Red Hot Chili Peppers". Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt dà il benvenuto, con un video postato sui social, agli artisti del Firenze Rocks e invita tutti i “rockers” a visitare la Galleria. Il video, informa una nota, sarà anche proiettato sul maxischermo allestito accanto al palco insieme ad altre clip per presentare le bellezze e i tesori della città. Il Festival torna nel capoluogo fiorentino, dopo due anni di stop a causa della pandemia, dal 16 al 19 giugno al parco delle Cascine, e porta in città artisti del calibro di Metallica, Red Hot Chili Peppers, Muse, Green Day e decine di migliaia di appassionati. Il legame tra Uffizi e mondo del rock esiste da tempo. Tra i primi artisti in tour a visitare il museo, Robert Trujillo, bassista dei Metallica, nel 2018.

Venerdì 17 giugno - in esclusiva per l'Italia - saliranno sul palco fiorentino i Muse. La band britannica di Matt Bellamy, legatissima al nostro Paese e in particolare alla città di Firenze, sarà anticipata da un'altra delle formazioni più importanti della scena musicale inglese: i Placebo. In attesa dell'uscita del loro prossimo album "Will of the People" prevista ad agosto, i Muse, ad oggi considerati una delle migliori band rock-progressive di tutti i tempi, tornano in Italia a tre anni di distanza dall'ultimo show.

Il Firenze Rocks si conferma come il più importante festival italiano del rock, uno tra i più prestigiosi in Europa. Quest'anno si inizia giovedì 16 giugno con i Green Day. Dopo trent'anni di carriera, coronata da 5 Grammi Awards e l'ingresso nella mitica Rock and Roll Hall of Fame, il gruppo californiano guidato da Billie Joe Amstrong porta in Italia il suo ultimo album, "Father of All Motherfuckers". Uscito nel 2020, il trio l'ha definito un "disco di sopravvivenza al caos" per fronteggiare con energia punk rock i 50 anni compiuti quest'anno dai tre membri del gruppo. I Green Day saranno preceduti sul palco da un'altra band americana che ha legato la sua storia a quella dell'alternative rock mondiale: i Weezer, capitanati da Rivers Cuomo, che proprio nel 2022 hanno annunciato l'uscita di quattro nuovi album, ciascuno dedicato a una stagione dell'anno e di cui il primo capitolo, "Spring", è stato pubblicato lo scorso marzo. Nella line-up della giornata anche il cantautore toscano Matteo Crea che porterà sul palco di Firenze Rocks il suo singolo d'esordio "A casa dei miei" e alcuni nuovi inediti, e i Radio Days, portabandiera del power-pop in Italia.

Getty Green Day

Attesissimo anche il concerto-evento dei Placebo, guidati dal carismatico Brian Molko, che lo scorso marzo è ritornato in prima linea sulla scena mondiale pubblicando - dopo ben nove anni - il suo nuovo disco, Never Let Me Go. Nella stessa giornata, arriveranno sul palco di Firenze Rocks i Ramona Flowers, formazione di punta nella nuova scena indipendente targata Uk, e per la prima volta in Italia i Mysterines, quartetto di Liverpool trainato dalla potente voce della cantante Lia Metcalfe e che ha appena esordito con l'album "Reeling", un mix tra grunge, garage e classic rock.

Getty John Frusciante

Sabato 18 giugno, freschi del nuovo album Unlimited Love, salgono sul palco i Red Hot Chili Peppers che festeggiano anche l'atteso ritorno nel gruppo di John Frusciante. Una serata sold out di fortissimo impatto dove la band, che in Italia manca dal 2018, sarà preceduta dall'esibizione di una leggenda dell'hip hop mondiale: Nas. Considerato tra i migliori MC contemporanei, nel 2021 si è aggiudicato il suo primo Grammy Award per il miglior album rap con King's Disease. A fargli da apripista il rapper italiano Tedua, protagonista della Nuova Scuola Genovese e uno dei volti più importanti del rap italiano degli ultimi anni, e la popstar californiana Remi Wolf, nuovo idolo della generazione Z.

Getty John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers

Domenica 19 giugno, chiudono i Metallica. Con più di 100 milioni di dischi venduti al mondo e innumerevoli premi ricevuti in oltre 40 anni di carriera, la band di San Francisco sarà preceduta dai Greta Van Fleet. Nella stessa serata anche l'esibizione di uno dei più celebri chitarristi della storia, Jerry Cantrell. Fondatore e leader degli Alice in Chains, Cantrell arriva in Italia con Brighten, il suo terzo progetto da solista in vent'anni. Ad aprire la giornata i Blind Monkeys, formazione milanese nata nel 2016.