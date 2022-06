Ufficiale: Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia

Gennaro Gattuso è il nuovo tecnico del Valencia. Il club spagnolo ha ufficializzato sul proprio sito internet, ma anche con un paio di video sui social, l'accordo con l'allenatore calabrese che ha firmato fino al 20 giugno del 2024.

"Per me il calcio è passione, rispetto per il gioco e amore per il pallone, è quello che voglio dare al Valencia. Ho visto grandi squadre cadere in questo stadio", dice Gattuso mentre, nel video diffuso dal Valencia, raggiunge il terreno di gioco del Mestalla per poi chiudere rivolgendo un appello ai tifosi: "Viviamo con passione questa stagione, avanti insieme con il DNA del Valencia".

Ieri al suo arrivo in città Gattuso aveva pronunciato le prime parole da tecnico valenciano: "Sono molto felice, orgoglioso di aver firmato un contratto con un club centenario, che ha una grande storia, per me è un grande onore".