California, Caduto un aereo militare con materiale nucleare, 5 morti

Un aereo militare che si ritiene trasportasse materiale nucleare si è schiantato, e cinque persone a bordo sarebbero morte. Il veivolo è precipitato mercoledì nella contea di Imperial, in California, 150 miglia a est di San Diego, e 30 miglia a nord del confine degli Stati Uniti con il Messico. L'incidente è stato confermato dalla Naval Air Facility El Centro, che poi però ha smentito la presenza di materiale radioattivo a bordo . Ancora non è chiaro cosa abbia causato l'incidente.

Un funzionario della contea ha affermato che l'aereo era un V-22 Osprey, un veicolo progettato per combinare la funzionalità di un elicottero convenzionale. con le prestazioni di crociera a lungo raggio e ad alta velocità di un aeroplano turboelica. Può ospitare fino a 24 persone, ma non è ancora chiaro quanti fossero a bordo.

Il V-22 Osprey costa circa 84 milioni di dollari e può decollare verticalmente come un elicottero, per poi convertirsi in "modalità aereo", volando fino a 300 mph (quasi 500 km orari).

Si tratta del secondo incidente aereo militare nel sud della California in una settimana: la scorsa settimana si è schiantato un jet da combattimento della Marina, precipitato nel deserto del Mojave uccidendo il pilota.