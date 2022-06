Di Maio dà l'addio al Movimento 5 stelle: "Ambiguo, ha minato la compattezza del governo"

“Quella di oggi è una scelta sofferta che mai avrei immaginavo di dover fare. Oggi io e tanti colleghi lasciamo il Movimento 5 stelle. Grazie al Movimento cinque stelle per quello che mi ha dato, ma credo anche di avere ricambiato. Da domani non sarà più prima forza in Parlamento”. Queste le frasi con cui, verso la fine del suo discorso tenuto all'Hotel Bernini di Roma, il ministro degli Esteri Luigi di Maio ha sancito lo strappo definitivo con il suo passato nel Movimento 5 stelle.

Con il ministro degli Esteri al Quirinale per informare il Capo dello Stato della scissione imminente nel Movimento 5 stelle e assicurare il sostegno fermo all'esecutivo, i parlamentari pronti ad aderire al suo gruppo si sono raccolti all'Hotel Bernini.

Da Sergio Battelli a Laura Castelli, da Primo Di Nicola a Carla Ruocco, passando per Francesco D'Uva, Simone Valente, Daniele Del Grosso, Simona Nocerino, Vincenzo Presutto e tanti altri. Ad attendere il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella sala convegni dell'Hotel Bernini Bristol di Roma ci sono tutti (o quasi) gli oltre sessanta parlamentari che hanno scelto di abbandonare il Movimento 5 Stelle per aderire a 'Insieme per il futuro', la nuova compagine parlamentare plasmata dal titolare della Farnesina.

In Parlamento c'è stato un "voto che delinea la posizione dell'Italia e che ribadisce l'appartenenza all'area euro-atlantica" e non poteva essere altrimenti perché non è il momento per le "ambiguità" ha cominciato così il suo intervento di Di Maio incontrando i giornalisti, delineando il quadro che ha prefigurato la sua decisione di oggi. "Di fronte alle atrocità che sta commettendo Putin non potevamo mostrare incertezze, dovevamo necessariamente scegliere da che parte stare nella storia. Nei giorni scorsi si è acceso un dibattito proprio sul voto di questa mozione. Un dibattito nato dall'esigenza di fare chiarezza su alcune dichiarazioni di dirigenti M5s. Putin ancora in questi minuti sta continuando a bombardare. Non possiamo permetterci ambiguità".

L'addio di Luigi Di Maio al Movimento che aveva contribuito a portare oltre il 30% arriva alla fine della giornata più lunga per la tenuta della maggioranza e del governo. L'ex capo politico M5S annuncia una "scelta sofferta" ma che pone fine alle "ambiguità". E assicura che nella nuova realtà non ci sarà spazio "per odio, populismi, sovranismi, personalismi, superficialità".

"La risoluzione votata al Senato rafforza il governo e il presidente Draghi che andrà al prossimo Consiglio europeo con il forte sostegno delle forze politiche. Dopo settimane di ambiguità, turbolenze e attacchi oggi siamo arrivati a un voto netto", ma dispiace ha detto di Maio, dando una prima stoccata ai suoi ex compagni del Movimento, "sulla risoluzione odierna aver visto ancora una volta uno scontro alimentato a lungo e logorante, utilizzato per fini mediatici".

"Dovevamo necessariamente scegliere da che parte stare della storia, con l'Ucraina aggredita o la Russia aggressore, con di chi difende la democrazia o di chi ci sta ricattando con il prezzo del gas. Le posizioni di alcuni dirigenti del M5s hanno rischiato di indebolire il nostro Paese", ha continuato di Maio.

Andando poi al cuore dei motivi che sembrano aver segnato la scissione con i 5 stelle Di Maio ha spiegato: "Nei giorni scorsi si è acceso un dibattito proprio sul voto di questa mozione. Un dibattito nato dall'esigenza di fare chiarezza su alcune dichiarazioni di dirigenti M5s. In questi mesi la prima forza politica in Parlamento aveva il dovere di sostenere il governo senza ambiguità. Abbiamo scelto di fare un'operazione verità, partendo proprio dall'ambiguità in politica estera del M5s. In questo momento storico sostenere i valori europeisti e atlantisti non può essere una colpa".

"Proprio di fronte a situazione così complessa c'è bisogno di una Europa unita" che "dipende dall'unità dei governi degli stati membri, lasciando da parte ogni polemica strumentale". "Pensare di picconare la stabilità del governo solo per la propria crisi di consensi è da irresponsabili. Questa guerra non è uno show mediatico, è reale, le vittime sono reali". "Stiamo cercando in tutto i modi la pace ma c'è ancora molto da fare" e "mentre cerchiamo di riavviare negoziato stiamo conducendo la battaglia per il tetto sul prezzo del gas".

Addio anche agli slogan del Movimento

Con alcune delle sue ultime frasi di questo discorso il ministro Di Maio sembra aver voluto lasciare una cesura netta anche con alcuni vecchi solgan del Movimento che lascia: "Da oggi inizia un nuovo percorso per fare progredire l'Italia da Nord a Sud abbiamo bisogno di aggregare i migliori talenti e le migliori capacità, perché uno non vale l'altro".

Draghi motivo di orgoglio per il nostro Paese

“Quando ho iniziato questa esperienza di governo non conoscevo personalmente il presidente Mario Draghi. In un anno e mezzo abbiamo lavorato bene insieme e per questo sono stato definito draghiano. Faccio parte del Governo Draghi e credo che la sua azione sia motivo d’orgoglio per l’Italia in tutto il mondo e continueremo a sostenerlo con lealtà, idee e il massimo impegno che possiamo metterci”