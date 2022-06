Di Maio: "Inaccettabile attacco della Russia ai media italiani"

Torna a parlare di Russia il ministro Di Maio questa mattina durante la sua visita a Napoli, dopo che nei giorni scorsi da più livelli degli organi di rappresentanza russi sono giunte lamentele sul comportamento dei media italiani, dal ministero in giù. Ultima quella di ieri da parte dell'ambasciata russa a Roma: in un post pubblicato su Facebook, denuncia quella che definisce "un'aperta campagna anti-russa nei media italiani" e una "crescita dei sentimenti russofobi nella società italiana", parlando di "violazioni dei diritti dei cittadini russi".

“È inaccettabile l’attacco della Russia ai media italiani” ripete questa mattina il Ministro degli Esteri dopo che anche ieri aveva detto: "In Italia nessuno sta portando avanti una campagna anti-russa, i media hanno solo raccontato le crudeltà commesse dall'esercito russo. Basta con questa mistificazione della realtà e con le provocazioni".

I media italiani, ha detto ancora Di Maio a Napoli: "stanno raccontando quello che accade, stanno raccontando che la Russia ha utilizzato oltre 2000 missili contro l'Ucraina, che ci sono 200 bambini morti, ospedali distrutti o danneggiati pesantemente” ed ha aggiunto “È in Russia che si viene arrestati se si partecipa a manifestazioni contro la guerra, non in Italia"

"Il vero tema in questo momento è quello di ravvivare il negoziato". Ha aggiunto il ministro, “C'è stato questo tentativo della Turchia di far parlare Zelensky e Putin, dobbiamo riuscirci ma voglio essere sincero: in questo momento vedo una strada in salita”.