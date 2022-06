Il doodle per i 306 anni della stilista Francesca Sanna Sulis, la signora dei gelsi

Google celebra con un doodle i 306 anni dalla nascita dell'imprenditrice sarda Francesca Sanna Sulis, stilista e mente lungimirante capace di sfidare le tendenze di moda dell'epoca per aiutare le donne a emanciparsi.

Nata nel 1716 a Muravera, in Sardegna, dove crebbe nell'azienda agricola di famiglia, e morta a Quartucciu (Cagliari) nel 1810, a 94 anni, la stilista ebbe fra le sue clienti le principesse di Casa Savoia, l'ultima famiglia reale d'Italia, e la zarina Caterina la Grande.

Col conte lombardo Giorgio Giulini, l'imprenditrice allestì una delle prime sfilate di moda, una delle quali si tenne a Villa San Martino, ad Arcore.

Conosciuta come la signora dei gelsi, Sanna Sulis usò la seta di gelso per disegnare modelli raffinati per le nobildonne di tutta Europa. Oggi i suoi abiti storici sono in mostra al museo 'Donna Francesca Sanna Sulis' di Muravera e all'Ermitage di San Pietroburgo, dove si trova anche un ritratto di Caterina la Grande che ne indossa uno.