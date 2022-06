Il rapper Simba La Rue è stato accoltellato, non è in pericolo di vita

ll rapper milanese Simba La Rue è stato accoltellato in via Aldo Moro a Bergamo nella notte tra mercoledì e giovedì 16 giugno. L'aggressore è avvenuta intorno alle 3 del mattino mentre il 23enne, al secolo Mohamed Lamine Saida, stava accompagnando a casa la fidanzata che abita proprio in quel quartiere di Bergamo.

I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri, intervenuti per i rilievi. Secondo quanto trapelato pare che il 23enne avesse appena parcheggiato quando una persona armata di coltello è sbucata dal nulla e lo ha colpito. Il cantante ha cercato i difendersi ma ha avuto la peggio. Sono stati i residenti della zona, allarmati dal trambusto, ad allertare il 112. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica che hanno portato il giovane in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Non sarebbe in pericolo di vita.

Solo una settimana fa, nella notte tra mercoledì e giovedì 9 giugno, il giovane rapper avrebbe avuto uno screzio con un altro componente della scena, Baby Touché. Secondo l'analisi dei filmati e le indiscrezioni della 'rete', Baby Touché sarebbe stato accerchiato e aggredito da più persone, che lo avrebbero condotto in un'auto e, alla fine, lo hanno ripreso con il naso sanguinante mentre lo invitavano sarcasticamente a salutare i propri fans. Il video era poi stato rilanciato dalle "tifoserie" dei due rapper con promesse di vendetta. Non è la prima volta che gli amici dei due rapper si scontrano. Almeno due gli episodi precedenti, entrambi nel 2022: uno scontro con lanci di bottiglie in corso Como a Milano e una rissa fuori da una discoteca a Padova, città di origine di Baby Touché. Nel 2021, Simba La Rue era stato colpito da un Daspo dalla questura di Milano per un'altra rissa fuori da un locale milanese.