La nonna non si ricorda di lui, bimbo di tre anni muore nel Suv rovente

Nella notte tra domenica e lunedì a Columbus, città di 190mila abitanti della Georgia, stato sud-orientale degli Usa, un bambino di 3 anni è stato trovato morto all'interno di un Suv nel parcheggio di un fast food.

Il piccolo, Kendrick Engram Jr di 3 anni, aveva passato il pomeriggio con la nonna e le tre sorelle in giro per la città. Intorno alle 17.30 il gruppo è tornato a casa, ma nessuno si è accorto che Kendrick non era uscito dall'auto sulla quale si erano spostati. Solo intorno alle 20 la nonna si è resa conto di avere perso di vista il bambino. Ha telefonato allo zio, che era uscito con la stessa auto per andare a prendere un gelato: a quel punto ha visto il corpo su un sedile della terza fila.

Inutile l'intervento degli operatori sanitari che non hanno potuto che dichiarare Kendrick Engram morto, circa un'ora dopo. Il medico legale ha confermato che la causa del decesso è l'asfissia, causata dall'essere rimasto a lungo in un veicolo molto caldo. Nella giornata di domenica il termometro, a Columbus, ha superato i 35 gradi. La polizia non ha al momento incriminato nessuno per il decesso.

È il settimo caso quest'anno negli Stati Uniti in cui un bambino muore in un auto troppo calda, il secondo in Georgia. L'ultimo era stato una settimana fa a Houston, in Texas, dove una madre è sotto indagine per aver lasciato il figlio di 5 anni per oltre due ore in macchina, causandone la morte, in una giornata in cui erano stati raggiunti i 38 gradi di massima.