Moderna: da agosto disponibile il vaccino booster efficace contro Omicron 4 e 5

Aumenta la circolazione del virus SarsCoV2 in Italia nell'ultima settimana e cresce la diffusione della sotto variante Omicron BA.5 più contagiosa. E gli effetti in termini di pressione sugli ospedali si fanno già sentire: si ferma, infatti, il rallentamento dei ricoveri e la curva è ora sostanzialmente piatta, mentre in 7 giorni sono più che raddoppiate le ospedalizzazioni tra i bambini. A questo quadro si affianca la preoccupazione legata alla ancora bassa percentuale, che si attesta al 27%, di soggetti fragili che hanno fatto la quarta dose di vaccino anti-Covid consigliata.

Una buona notizia arriva però sul fronte dei vaccini: l'azienda farmaceutica Moderna ha annunciato che il suo vaccino booster bivalente mRNA1273.214 "ha dimostrato una potente risposta anticorpale neutralizzante contro le sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5": un mese dopo la somministrazione in persone già sottoposte a vaccino e a booster, una dose di richiamo di 50 µg di mRNA-1273.214, afferma l'azienda, "determina importanti risposte anticorpali neutralizzanti contro le sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5".

I dati verranno ora sottomessi agli enti regolatori e per la pubblicazione. Moderna ha reso noto che l'obiettivo è avviare le forniture del nuovo vaccino booster già "ad agosto", prima di una "potenziale ripresa dei contagi di Covid-19, a causa delle sottovarianti di Omicron, a inizio autunno".

In vista del prossimo inverno a preoccupare è anche l'influenza stagionale che nell'emisfero Sud del mondo si sta riaffacciando "in maniera prepotente" anche per via della riduzione delle misure contro il Covid, come distanziamento e mascherine. E questo "potrebbe essere un indicatore di quello che succederà anche da noi nel prossimo autunno/inverno", avverte il virologo Fabrizio Pregliasco. In questi giorni, spiega, il sistema di sorveglianza australiano sta rilevando un andamento di crescita della curva epidemica "estremamente accelerato, in anticipo rispetto al normale andamento".

Anche in Argentina sembra esserci la stessa situazione. Questi dati "dovrebbero pre allertarci in modo da non arrivare impreparati", commenta Pregliasco, che evidenzia la necessità di spingere sulla campagna vaccinale antinfluenzale per evitare, soprattutto nei fragili, complicazioni polmonari dovute all'influenza o una sovrapposizione con il Covid.